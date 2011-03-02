Смешарики научили тысячу детей правилам дорожного движения

Около тысячи учеников начальных классов школ Севастополя побывали на театральном представлении «Смешарики в стране Правил дорожного движения» - сотрудники ГАИ и актеры театра оригинального жанра «Фаворит» научили детей безопасному поведению на дороге, сообщила пресс-служба севастопольского управления Госавтоинспекции.

«Юные зрители с интересом наблюдали за развитием сюжета представления, принимали в нем участие, переживали из-за неудач Хрюши, которая не знала ПДД, и аплодировали зебре Марти, который демонстрировал замечательные знания безопасного поведения на улицах», - говорится в пресс-релизе.

Основная цель акции - снизить количество дорожных аварий с участием детей.

Дети лучше запоминают Правила дорожного движения в игровой форме, считают сотрудники ГАИ.

С начала года на дорогах Севастополя травмы получили трое детей, один ребенок погиб.