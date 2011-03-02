Церковь советует украинкам не праздновать 8 марта

Украинская православная церковь Киевского патриархата против того, чтобы украинцы праздновали Международный женский день 8 марта в первую неделю Великого поста, сказал архиепископ Луцкий и Волынский МИХАИЛ.

”Мы благословляем наших прихожан на женщин обращать внимание каждый день, а не лишь один раз в году. Потому что 8 Марта - это скорее что-то подобное: пришел и откупился. Мы каждый день должны уважать материнство и женщину как такую”, - цитирует священнослужителя ТСН.

Если мужчинам так хочется уделить женщинам больше внимания, то владыка посоветовал отмечать религиозные и всеукраинские праздники, которые восхваляют женщину как мать.

”Например, есть государственный праздник - День матери, или же праздник жен-мирроносиц. Я не считаю, что нужно создавать много ажиотажа вокруг 8 Марта. Тем более, что толкование этого праздника является очень разным. Не нужно в первую неделю поста себе что-то выдумывать, чтобы потом думать, хорошо это или плохо”, - сказал владыка МИХАИЛ.

Архиепископ в очередной раз призвал соблюдать Великий пост, и если же мужчины все-таки планируют поздравить женщин, дарить им подарки или делать сюрпризы, то лучше это сделать накануне - в воскресенье (6 марта - последний день Масленицы, в понедельник начинается Великий пост, который будет длиться до Пасхи).

Напомним, против празднования 8 марта выступило также молодежное объединение ”Гранит” во Львове. Активисты призывали задуматься, стоит ли продолжать традиции этого праздника, если взвесить, что сначала, в конце ХІХ века, 8 марта и в Западной Европе, и в США было днем общественных выступлений проституток.