Торговца опием скрутили в Крыму

Сотрудники сектора по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и бойцы спецподразделения "Беркут" задержали 46-летнего уроженца одной из среднеазиатских республик по подозрению в торговле опием в Севастополе, сообщила пресс-служба севастопольского управления МВД.

"Милиция получила оперативную информацию о том, что житель одного из сел Балаклавского района продает наркотическое средство на основе опия. В ходе оперативных мероприятий сведения подтвердились. Также было установлено, что наркоторговец занимается поставками наркосырья в села Бахчисарайского района", - рассказала милиция.

В ходе обысков у мужчины изъяли более 35 миллилитров наркотического средства на основе опия, свыше 10 тысяч гривен, полученных от продажи наркотиков.

В отношении поставщика опия возбуждено уголовное дело за незаконные операции с наркотиками.