Севастополь планирует построить 162 тысяч кв. метров жилья в 2011

В Севастополе в 2010 году построено 100 тысяч квадратных метров многоэтажного и 30 тысяч квадратных метров индивидуального жилья. В текущем году планируется построить 162 тысяч квадратных метров, заявил председатель Севастопольской администрации Валерий САРАТОВ в эфире региональной государственной телерадиокомпании.

По словам губернатора, администрация разработала программу «Муниципальное жильё», смысл которой состоит в том, что город берёт на себя все работы, связанные с подключением сетей, в результате чего стоимость квадратного метра будет составлять 4200 - 4300 гривен за квадратный метр, в то время как сейчас цена одного квадратного метра жилья в Севастополе - 600-700 долларов (4800 - 5600 гривен). Проект программы передан в горсовет.

«Меня волнует вопрос возможного приобретения жилья нашими бюджетниками. По нашим оценкам, уже есть около 100 человек, желающих участвовать в программе. Мы бы в этом году хотели построить 60 квартир», - сказал САРАТОВ.

«Нужно строить социальные общежития, поскольку есть ситуация, когда людям нужно реально помогать. Я надеюсь, что в 2012 году будем делать документацию, а в 2013 - строить. Ещё дополнительно мы должны решать вопросы строительства жилья для военнослужащих. Для этого нужны сети. Это первоочередной вопрос, которым должен заниматься Севастополь, и куда мы должны вкладывать деньги», - отметил председатель Севастопольской администрации.

Напомним, в Севастополе принята региональная целевая программа строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2017 годы. Согласно программе, строительство доступного жилья предусматривает внедрение механизма сохранения средств гражданами для строительства (приобретения) жилья через накопление индивидуальных целевых взносов на специальных банковских депозитных счетах для получения кредита, усовершенствование механизма государственной поддержки строительства (приобретения) доступного жилья и развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

Эта программа предусматривает в 2010-2017 гг. возможность обеспечить жильем 2 193 семей, построив 137,09 тыс. кв. м общей площади жилья, стабилизацию работы строительного комплекса и укрепление производственной базы предприятий строительной отрасли города.

Для осуществления строительства запланированных объемов жилья необходимо финансирование в объеме 776,8 млн. грн. Предполагается, что из госбюджета должно быть получено 196,45 млн. грн; из местного бюджета - 46,11 млн. грн; из других источников (средств граждан) - 534,24 млн. грн.