Юбилейная турвыставка собрала в Ялте полтысячи участников

XX международная туристическая выставка-ярмарка «Крым. Курорты. Туризм» открылась в среду в Ялте, в ней участвуют порядка 500 представителей туристического рынка, а также предприятия, предоставляющие товары и услуги, сопутствующие обеспечению курортно-туристического комплекса из Украины, стран СНГ, Балтии и ЕС, сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма.

Крымский премьер Василий ДЖАРТЫ заявил, что выставка-ярмарка «Крым. Курорты. Туризм-2011» является одним из самых значимых мероприятий предстоящего курортного сезона, направленных на создание конкурентоспособного крымского турпродукта.

«Крым уникальная здравница Причерноморья и Европы. Сегодня развитие республики-курорта выходит на качественно новый уровень. Перед правительством автономии стоит задача превратить Крым в настоящую "жемчужину" Украины, престижный европейский и мировой курорт», - сказал он.

В программе выставки - проведение семинаров, круглого стола, презентация туристско-рекреационных паспортов Керчи и Севастополя, винного тура с виртуальной экскурсией и дегустацией вин.

Крымские туроператоры также организуют для гостей выставки ознакомительные поездки по Южному берегу Крыму с посещением основных достопримечательностей и объектов размещения.

Выставка продлится до 5 марта.