Компания Vanco Prykerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) планирует начать разведку на Прикерченском участке в украинской части шельфа Черного моря в первой половине 2011 года, сообщил ее президент Джим БАУН на конференции Института Адама Смита «Украинский энергетический форум» в среду в Киеве, передает УНИАН.

По его словам, сегодня Украина отстает в плане выделения областей разведки. «В Черноморском регионе основные работы на шельфе проводят Турция и Румыния», - заявил он.

Кроме того, БАУН сообщил, что стоимость разработки одного месторождения может достигать 15 миллиардов долларов. «Это капиталоемкий бизнес, требующий серьезного финансирования. Необходима политическая воля украинского правительства, иначе инвесторы могут уйти на другие направления. Сегодня мы видим, что Украина стала более открыта для инвесторов», - заявил президент Vanco Prуckerchenska.

При этом БАУН отметил, что украинской отрасли не хватает инженеров и опыта работы на глубоководном шельфе. «Мы планируем привлекать украинские институты для обмена опытом и технологиями», - сказал он.

Vanсo International Ltd. в 2006 году выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабмином соглашение о разделе продукции (СРП). Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

Минприроды в апреле 2008 года аннулировало лицензию Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

Кабмин Юлии ТИМОШЕНКО в мае 2008 года принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

Vanco Prуckerchenska в июле того же года начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) относительно конфликта по СРП.

Кабмин Николая АЗАРОВА в 2010 году предложил Vanco Prуckerchenska заключить мировое соглашение по тяжбе.

Государство Украина и Vanco Prуckerchenska приостановили арбитражный процесс до апреля 2011 года и начали переговоры, целью которых является мирное урегулирования спора о СРП.