"Крымэнерго" исключили из списка стратегических предприятий Украины

Кабинет министров Украины исключил 20 энергоснабжающих и 4 энергогенерирующие компании из перечня предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, говорится в постановлении правительства №162, размещенном на портале Кабмина.

Кабмин своим решением внес изменения в постановления №1734 от 23 декабря 2004 года и №999 от 3 ноября 2010 года.

Согласно документу, Кабмин исключил из списка стратегических "Прикарпатьеоблэнерго", "Львовоблэнерго", "Одессаоблэнерго", "Полтаваоблэнерго", "Сумыоблэнерго", "Черниговоблэнерго", "Крымэнерго", "Винницаоблэнерго", "Волыньоблэнерго", "Днепрооблэнерго", "Донецкоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго", "Черкассыоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Киевэнерго", "Днепрэнерго", "Центрэнерго", "Захидэнерго" и "Донбассэнерго".

Правительство постановило, что планы размещения акций энергокомпаний и условия продажи государственных пакетов акций этих предприятий согласовываются на уровне Кабмина.

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО во вторник заявил о приватизации в 2011 году госпакетов 2 энергогенерирующих компаний и 5-6 облэнерго. По его словам, объявления первого приватизационного конкурса следует ожидать в середине года.