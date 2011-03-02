Медведев назначил замкомандующего ЧФ России

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ назначил капитана первого ранга Юрия ОРЕХОВСКОГО заместителем командующего Черноморским флотом РФ по работе с личным составом, сообщила пресс-служба Кремля.

Напомним, МЕДВЕДЕВ 14 февраля назначил капитана первого ранга Андрея ШИШКИНА заместителем командующего ЧФ РФ по материально-техническому обеспечению, освободив его от должности начальника тыла - заместителя командующего Черноморским флотом по тылу.

Кроме того, был уволен контр-адмирал Александр ПУШКАРЕВ, занимаваший должность заместителя командующего Черноморским флотом РФ по воспитательной работе.