Медведев назначил замкомандующего ЧФ России
12:00, 02 марта 2011Крым
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Сообщение пришло из Кремля
Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ назначил капитана первого ранга Юрия ОРЕХОВСКОГО заместителем командующего Черноморским флотом РФ по работе с личным составом, сообщила пресс-служба Кремля.
Напомним, МЕДВЕДЕВ 14 февраля назначил капитана первого ранга Андрея ШИШКИНА заместителем командующего ЧФ РФ по материально-техническому обеспечению, освободив его от должности начальника тыла - заместителя командующего Черноморским флотом по тылу.
Кроме того, был уволен контр-адмирал Александр ПУШКАРЕВ, занимаваший должность заместителя командующего Черноморским флотом РФ по воспитательной работе.
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