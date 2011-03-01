Военным купили 190 квартир, в которых невозможно жить

Почти 200 квартир, купленных для военнослужащих в Феодосии (Крым) в 2008-2010 годах за 54 миллиона гривен, не соответствуют санитарным и техническим нормам, такой вывод сделало главное управление военных прокуратур генпрокуратуры Украины по результатам проверки соблюдения требований законодательства о закупке жилья за деньги государства.

"Установлено, что в результате злоупотребления служебными лицами крымского управления капитального строительства Министерства обороны Украины своим служебным положением в интересах частного предприятия в течение 2008-2010 годов оборонное ведомство потратило около 54 млн. гривен на закупку 190 квартир и оформило на них в органах технической инвентаризации право собственности за государством в лице Минобороны. Однако эти квартиры не могут быть заселены военнослужащими, поскольку не соответствуют санитарным и техническим нормам для жилых помещений", - сообщила пресс-служба генпрокуратуры.

Надзорное ведомство возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебными положением) Уголовного кодекса Украины.

Ранее прокуратура выявила нарушения при приобретении квартир для военнослужащих в Керчи.