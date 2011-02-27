РФ готова проводить совместные с Украиной учения в любом формате

Россия готова проводить с Украиной военные учения в любом формате, сообщил журналистам в воскресенье во Владивостоке министр обороны России Анатолий Сердюков.

"Российская сторона готова проводить учения с Украиной не только на море, но и в воздухе, и на земле. Это могут быть и комплексные, и совместные, и отдельные, и с участием других стран учения. Мы готовы к любому формату", - сказал министр.

Принявший участие во встрече с журналистами глава минобороны Украины Михаил Ежель, в свою очередь, отметил, что хорошо спланированные учения "Фарватер мира" по масштабу могут превзойти любые другие учения между РФ и Украиной.

"Это могут быть и совместные поисковые операции, и совместные действия по применению оружия , и закрытие водных районов, и организация противолодочной и противовоздушной обороны",- сказал Ежель.

По его мнению, "Фарватер мира" - это венец боевой подготовки моряков двух стран. Отвечая на вопрос журналистов о том, не планируется ли проведение совместных сборпоходов кораблей Черноморского флота РФ и ВМС Украины, Сердюков сказал, что пока этот вопрос не прорабатывался.

РИА "Новости"