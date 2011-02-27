РФ и Украина намерены подписать соглашение по перевооружению ЧФ

Россия и Украина намерены подписать новое соглашение по перевооружению Черноморского флота, сообщил журналистам в воскресенье во Владивостоке министр обороны РФ Анатолий Сердюков.

"Мы на самом деле обсуждаем этот вопрос, мы пытаемся сформулировать новые положения этого соглашения", - сказал Сердюков.

Согласно действующим договоренностям, перевооружение ЧФ возможно с согласия Украины.

Принявший участие во встрече с журналистами глава Минобороны Украины Михаил Ежель, в свою очередь, подчеркнул, что проблем с перевооружением ЧФ нет только потому, что этот вопрос изложен в соглашении от 1996 года об условиях базирования флота на Украине.

"Мы действуем в рамках этого договора, все остальное - это предмет переговоров", - сказал Ежель.

Сердюков согласился с этим, отметив лишь, что соглашение есть, только читают его стороны по-разному. Именно поэтому, по его словам, и назрела необходимость подписания новых документов.

Президенты РФ и Украины 21 апреля 2010 года в Харькове подписали соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет (до 2042) с возможной пролонгацией еще на пять лет.

РИА "Новости"