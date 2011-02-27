Грач возглавил КПРС

Коммунистическая партия рабочих и селян (КПРС) избрала председателем совета КПРС внефракционного депутата Верховной Рады Украины, экс-руководителя крымской организации Компартии Леонида ГРАЧА вместо Александра ЯКОВЕНКО.

Такое решение принял внеочередной съезд КПРС 27 февраля в Киеве, сообщила пресс-служба ГРАЧА.

ГРАЧ заявил, что важнейшей задачей коммунистического движения в Украине становится борьба за умы коммунистов и беспартийных, которых "необходимо вырвать из-под контроля ставленников олигархии и идейного влияния оппортунистов".

Президиум центрального комитета Компартии 16 декабря 2010 года исключил ГРАЧА, который руководил крымским республиканским комитетом КПУ с сентября 1993 года, из партии и фракции в парламенте, а также принял решение о роспуске рескома.

ГРАЧ критиковал КПУ за сотрудничество с Партией регионов и выступал за выход коммунистов из коалиции с ПР в Верховной Раде.

В конце января ГРАЧ заявил о намерении создать в этом году партию, которая объединит коммунистов, недовольных проводимой лидером КПУ Петром СИМОНЕНКО политикой.

Коммунистическая партия рабочих и селян создана в 2001 году.