100 экстремалов собрались на слет моржей в Севастополе

Около 100 человек приняли участие в «Слете моржей», собравшем в субботу в Севастополе пловцов-экстремалов из Сак, Евпатории, Запорожья, Симферополя.

Перед открытием слета известный севастопольский пловец-марафонец Олег СОФЯНИК совершил заплыв из Арт-бухты до памятника затопленным кораблям. Открытие мероприятия началось с возложения в воде цветов к этому памятнику. Участники слета совершили заплыв в Севастопольской бухте при температуре воды около четырех градусов. На берегу их ожидал горячий чай.

«Слет моржей» в Севастополе проводится во второй раз. Его организаторы заверили, что он станет ежегодным.