Выделенную под застройку землю отдали под автостоянку

20:39, 25 февраля 2011
Крым
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Многоходовка тянет на 2 статьи УК

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту незаконного выделения под стоянку для автомобилей земли на южном берегу, ранее выделенной под жилищную застройку, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Под следствием за повторное выделение одной и той же земли путем подделки документов об отсутствии в границах участка землепользователей оказались чиновники городского совета Ялты, горуправлений архитектуры и земельных ресурсов

«Чиновникам инкриминировано совершение действий по противоправному выделению земли под гаражи и автостоянку в границах участка, ранее предоставленного в пользование застройщику для строительства многоквартирных домов», - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Дело возбуждено по статьям «должностной подлог» и «злоупотребление служебным положением» Уголовного кодекса.

Надзорное ведомство Крыма поручило расследование прокуратуре Ялты.

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