Выделенную под застройку землю отдали под автостоянку

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту незаконного выделения под стоянку для автомобилей земли на южном берегу, ранее выделенной под жилищную застройку, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Под следствием за повторное выделение одной и той же земли путем подделки документов об отсутствии в границах участка землепользователей оказались чиновники городского совета Ялты, горуправлений архитектуры и земельных ресурсов

«Чиновникам инкриминировано совершение действий по противоправному выделению земли под гаражи и автостоянку в границах участка, ранее предоставленного в пользование застройщику для строительства многоквартирных домов», - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Дело возбуждено по статьям «должностной подлог» и «злоупотребление служебным положением» Уголовного кодекса.

Надзорное ведомство Крыма поручило расследование прокуратуре Ялты.