Сельский мэр застрелился в Крыму

Председатель Веселовского сельского совета (Судак) Игорь Юшко скончался в пятницу в Крыму, предположительно, застрелившись из охотничьего ружья.

"Мужчина был обнаружен его родственником возле автомобиля с огнестрельным ранением в области сердца. Родственник вызвал "скорую помощь" и милицию. Мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание. Предположительно, самоубийство совершено из охотничьего ружья, которое зарегистрировано и принадлежит ему", - сообщила УНИАН начальник пресс-службы крымского управления МВД Ольга КОНДРАШОВА, не назвав при этом фамилию мэра.

"Есть свидетель, который утверждает, что в машине человек находился один, и, вроде бы, обнаружена предсмертная записка", - добавила начальник пресс-службы крымской милиции.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы.

По результатам проверки, сообщила КОНДРАШОВА, будет принято решение либо о возбуждении уголовного дела, "если есть криминал" (например, доведение до самоубийства), либо решение об отказе в возбуждении дела, если нет состава преступления.