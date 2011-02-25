Сайт госзакупок появится к 1 апреля

Министерство экономического развития и торговли Крыма планирует к 1 апреля создать единый веб-портал «Государственные закупки в Автономной республике Крым», сообщила пресс-служба Совета министров Крыма со ссылкой на начальника управления по вопросам госзакупок Минэкономики автономии Юлию ЧАЛОВУ.

«На этом портале планируется размещать реестр цен, информацию, как о планируемых закупках, так и о результатах закупок. Потенциальных участников закупок, зарегистрированных на территории Крыма и предлагаемых ими товаров, работах и услугах, а также создание страницы с вопросами-ответами в онлайн режиме», - сказала ЧАЛОВА.

Она сообщила также, что министерство ведет переговоры с несколькими учебными заведениями о возможном создании на их базе постоянно действующего учебного центра в Крыму. «Создание такого центра позволит членам комитета конкурсных торгов проходить обучение с получением сертификатов», - говорится в пресс-релизе.