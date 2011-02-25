Дело о $750 тыс. взятки пересмотрят

Апелляционный суд Крыма признал незаконным и отменил решение суда первой инстанции, который оправдал мэра южнобережного села Малореченское, землеустроителя и их пособника, обвинявшихся в получении 750 тысяч долларов взятки в 2009 года за выделение 5 гектаров земли, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Апелляционная инстанция направила приговор Центрального районного суда Симферополя на новое рассмотрение.

Чиновники требовали 1,1 млн. долларов за выделение земли. Сельский председатель и землеустроитель были задержаны в августе 2009 года при получении части взятки - 750 тыс. долларов. Вместе с ними под суд пошел посредник аферы.

В ноябре 2009 года прокуратура предъявила обвинение фигурантам дела, которые стали бронзовыми призерами «всеукраинского коррупционного антирейтинга», в совершении преступления, предусмотренного статьей «получение взятки в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц».

Суд оправдал чиновников в 2010 году. Прокуратура направила апелляцию.

Осенью прошлого года в Украине прошли местные выборы.