Украина №1 в СНГ по инфляции

Украина заняла первое место среди стран СНГ по показателям инфляции - 9,4%.

Второе и третье места в рейтинге Государственной службы статистики Украины заняли Армения и Кыргызстан - 8,2% и 8% соответственно.

Далее идут Беларусь - 7,8%, Молдова - 7,4%, Казахстан - 7,1%, Россия - 6,9% и Таджикистан - 6,5.

Также Украина заняла 7 место среди стран СНГ по темпам роста ВВП с показателем в 4,2%.

Общий объем ВВП в странах СНГ в 2010 году уменьшился на 6,9%: Узбекистан - 8,5%, Беларусь - 7,6%, Казахстан - 7,5%, Молдова - 6,5%, Азербайджан - 5%, Россия - 4%, Армения - 2,6%, Кыргызстан -1,4%.

"Економічна правда"