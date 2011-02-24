Украина №1 в СНГ по инфляции
23:11, 24 февраля 2011Крым
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Сомнительное лидерство
Украина заняла первое место среди стран СНГ по показателям инфляции - 9,4%.
Второе и третье места в рейтинге Государственной службы статистики Украины заняли Армения и Кыргызстан - 8,2% и 8% соответственно.
Далее идут Беларусь - 7,8%, Молдова - 7,4%, Казахстан - 7,1%, Россия - 6,9% и Таджикистан - 6,5.
Также Украина заняла 7 место среди стран СНГ по темпам роста ВВП с показателем в 4,2%.
Общий объем ВВП в странах СНГ в 2010 году уменьшился на 6,9%: Узбекистан - 8,5%, Беларусь - 7,6%, Казахстан - 7,5%, Молдова - 6,5%, Азербайджан - 5%, Россия - 4%, Армения - 2,6%, Кыргызстан -1,4%.
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