8 марта будем отмечать четыре дня

В Украине рабочий день с понедельника, 7 марта, перенесен на субботу, 12 марта, для "создания благоприятных условий для празднования 8 марта, Международного женского дня”, а также ”в целях рационального использования рабочего времени”, говорится в распоряжением Кабинета министров № 2130-р.

Правительство рекомендовало руководителям предприятий, учреждений и организаций (за исключением органов Пенсионного фонда, "Укрпочты”, Государственного казначейства и банковских учреждений) перенести рабочий день с 7 марта в порядке и на условиях, установленных законодательством, для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.

Перед 7 марта - 2 выходных дня: суббота и воскресенье, 5-6 марта.