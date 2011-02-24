6 новых авиарейсов откроют в Крыму

Шесть новых авиарейсов будут открыты в Крыму в этом году, сообщил первый заместитель министра курортов и туризма автономной республики Александр ЛИЕВ в четверг в ходе Hospitality Industry Forum-2011.

«В этом году мы запускаем шесть новых авиарейсов, которых не было последние годы, с такими странами, как Беларусь (Минск), будет авиасообщение с Франкфуртом-на-Майне, а также чартерное авиасообщение Токио - Киев - Симферополь», - сказал он.

ЛИЕВ сообщил, что первые чартерные рейсы из Токио ожидаются в сентябре.