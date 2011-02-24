Серийный грабитель задержан в Евпатории

Сотрудники линейного отделения милиции Приднепровской железной дороги (ПЖД) задержали серийного грабителя-рецидивиста на железнодорожном вокзале Евпатории в западном Крыму, сообщил центр общественных связей управления МВД на ПЖД.

Подозреваемый отбирал у женщин под угрозой физической расправы драгоценности, деньги, мобильные телефоны в вечернее время в январе-феврале этого года. В милицию обратились 5 пострадавших. Правоохранители составили фоторобот грабителя.

"Им оказался 39-летний, ранее четырежды судимый житель Евпатории. Он освободился из мест заключения осенью 2010 года. У задержанного изъята марихуана", - сообщила пресс-служба управления МВД на Приднепровской железной дороге.