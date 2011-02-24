Подозреваемые в покушении на нефтяника арестованы на 40 суток

Центральный райсуд Симферополя и Ялтинский горсуд 23 и 24 февраля постановили арестовать на сорок суток двух подозреваемых в организации в 2006 году покушения на совладельца компании «Петербургский нефтяной терминал», которые были задержаны в начале недели в Крыму в результате проведенной сотрудниками угрозысков МВД Украины и России операции.

«Избрана мера пресечения в виде временного ареста на 40 суток, связанного с экстрадицией», - сообщила УНИАН по телефону начальник пресс-службы крымской милиции Ольга КОНДРАШОВА.

Во время покушения на совладельца «Петербургского нефтяного терминала» в мае 2006 года его охранник был убит, а сам бизнесмен и еще несколько секьюрити - ранены.

37-летний и 44-летний граждане России - лидеры транснационального организованного преступного сообщества «Тамбовские», которые находились в международном розыске, были задержаны 21 февраля в Симферополе и Ялте.

В Украине они использовали поддельные украинские паспорта. Один из задержанных является, по данным МВД, близким другом эстрадной певицы Татьяны ОВСИЕНКО.