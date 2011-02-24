Стоянка для яхт может появиться на месте ялтинского грузового порта

Совет министров Крыма инициирует передачу ялтинского грузового порта, который сейчас практически не используется, в управление Верховного совета Крыма для строительства там стоянки для яхт, заявил глава правительства автономии Василий ДЖАРТЫ, сообщила пресс-служба Совмина.

"Мы хотим реализовать проект строительства яхтенной марины и сопутствующей инфраструктуры - отелей и так далее - на месте грузового порта. Сейчас грузовой порт - это один кран, который раз или два в неделю делает перевалку песка", - сказал ДЖАРТЫ в интервью агентству"Українські Новини".

Он сообщил также, что президент Виктор ЯНУКОВИЧ дал согласие на передачу двух ялтинских портов - грузового и пассажирского - из ведения Министерства транспорта Украины (ныне - Мининфраструктуры) в управление крымского парламента.

"Надеюсь, что передача грузового порта произойдет в этом году", - сказал глава Совмина, подчеркнув, что сооружение яхтенной стоянки на месте порта, где уже оборудованы причалы, не потребует больших затрат.

Парламент Крыма 16 февраля утвердил концепцию развития яхтенного туризма в регионе, которая предполагает создание к 2021 году 15 яхтенных марин и стоянок.