Крым утеплитcя на $49 миллионов

Крым намерен до сентября утеплить 139 объектов социальной сферы за 392 миллиона гривен, полученных Украиной от продажи Японии квот на выбросы парниковых газов в рамках реализации Киотского протокола, заявил председатель крымкого правительства Василий ДЖАРТЫ в четверг журналистам в Симферополе.

"392 миллиона гривен мы освоим до сентября", - сказал он.

Эти деньги позволят утеплить в регионах республики 99 школ и детсадов, 40 больниц и поликлиник.

Киотский протокол - международный документ, принятый в 1997 году в дополнение к рамочной конвенции ООН об изменении климата. Он предусматривает рыночные механизмы своей реализации, среди которых - торговля квотами на выброс парниковых газов. Украина ратифицировала Киотский протокол в 2004 году. Правительство Крыма в 2010 году первым среди региональных властей Украины представило руководству Японии проект применения "зеленых" инвестиций.

"Крымские проекты показались нам наиболее эффективными", - заявил исполнительный директор организации по разработке новых энергетических и промышленных технологий Фумио УЕДА после посещения госпиталя инвалидов и ветеранов войны в Симферополе, который стал первым в Украине объектом, утепленным за счет "киотских" денег.

Ремонт в госпитале - установка энергосберегающих оконных рам и утепление стен здания - проведен за месяц и обошелся в 2,2 млн. грн. Подрядчик работ - строительная компания "Профессионал", которая работает на рынке недвижимости Крыма с 2000 года.