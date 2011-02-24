Горе-мать троих детей лишена родительских прав в Крыму

В Крыму женщина лишена родительских прав на троих детей из-за злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком, в результате которого дочь заболела туберкулезом. У девочки также обнаружена задержка физического и психического развития, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры.

Прокуратура Железнодорожного района Симферополя возбудила против женщины уголовное дело по статье «злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжелые последствия», санкция которой - ограничение или лишение свободы от двух до пяти лет.

«По иску прокуратуры мать лишена родительских прав на троих детей», - говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.