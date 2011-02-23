Севастополь получил турпаспорт

Севастополь получил туристко-рекреационный паспорт. Он разработан специалистами Крымской республиканской ассоциации содействия региональному развитию при поддержке международных проектов UNITER и USAID/LINC (США).

Паспорт включает в себя общие сведения о городе-регионе, описание его туристско-рекреационных ресурсов (климатических, водных, пляжных, бальнеогрязевых, ландшафтных, культурно-исторических и других); характеристику материально-технической базы рекреации и туризма города (средства размещения, объекты общественного питания, аттракции, производственная, социальная и транспортная инфраструктура); оценку социально-экономической и экологической ситуации в городе; информацию о современном состоянии санаторно-курортного обслуживания и туризма; сведения о действующих и перспективных программах развития рекреации и туризма.

Научный руководитель проекта, заведующей кафедрой туризма Таврического национального университета имени Вернадского Ирина ЯКОВЕНКО на презентации в среду заявила, что туристско-рекреационный паспорт города является новацией в туристическом деле Украины.

«Цель туристско-рекреационной паспортизации Крыма - полное и систематическое обеспечение предпринимательства и управления в сфере туризма. Идея создания в едином издании комплексно-связанных и систематизированных видов информации, объединенных отраслью «туризм», витала давно. Однако создание туристско-рекреационных паспортов крымских городов тормозилось отсутствием методической базы, необходимой для разработки подобного продукта, а также очень исключительной трудоемкостью подготовки данного издания», - сказала эксперт.

По ее словам, Севастополь и Керчь стали первыми регионами в рамках туристско-рекреационной паспортизации Крыма.

«В свете смены приоритетов социально-экономического развития данных регионов, именно рекреация и туризм должны рассматриваться в этих городах как новые бюджетоформирующие отрасли», - сказала ЯКОВЕНКО.