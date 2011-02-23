Украину интересует строительство НПЗ на Черноморском побережье
20:05, 23 февраля 2011Крым
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Сказал Азаров шефу МИД Азербайджана
Украина заинтересована в строительстве нового нефтеперерабатывающего завода на Черноморском побережье для переработки азербайджанской и каспийской нефти, заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром МАМЕДЬЯРОВЫМ в среду.
«Сейчас уже на уровне экспертов прорабатываются некоторые совместные проекты. В частности, речь идет о строительстве на Черноморском побережье нового нефтеперерабатывающего комплекса по глубокой переработке азербайджанской и каспийской нефти», - сказал АЗАРОВ.
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