Украину интересует строительство НПЗ на Черноморском побережье

Украина заинтересована в строительстве нового нефтеперерабатывающего завода на Черноморском побережье для переработки азербайджанской и каспийской нефти, заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром МАМЕДЬЯРОВЫМ в среду.

«Сейчас уже на уровне экспертов прорабатываются некоторые совместные проекты. В частности, речь идет о строительстве на Черноморском побережье нового нефтеперерабатывающего комплекса по глубокой переработке азербайджанской и каспийской нефти», - сказал АЗАРОВ.