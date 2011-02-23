Ялта передала "Ласточкино гнездо" Крыму

Депутаты Ялтинского городского совета на сессии в среду дали согласие на передачу памятника архитектуры национального значения - замка «Ласточкино гнездо» - из коммунальной собственности территориальной общины Ялты в состав имущества, принадлежащего Автономной республике Крым, сообщила пресс-служба мэрии.

Дворец-замок расположен на скале, которая подвержена оползневым процессам, чтобы провести обследование данного участка, а в последующем - работы по его укреплению, необходимы миллионы гривен, говорится в пресс-релизе.

По словам мэра Ялты Алексея БОЯРЧУКА, ялтинский бюджет такими средствами не располагает. Нет денег и у Гаспринского поселкового совета, на территории которого находится «Ласточкино гнездо».

В 2002 году здание замка было передано в аренду компании «Ялта-Верона». Ежемесячно предприятие перечисляло 11 тыс. 700 грн. арендной платы. 9 лет назад такая сумма была нормальной, сейчас - это мало.

«Крайне низкая арендная плата не позволит собрать необходимую сумму (для противооползневых работ)», - сказал БОЯРЧУК.

Он отметил, что Совет министров Крыма «изъявлял желание выделить деньги на устранение данной проблемы и обустройство всей территории дворца-замка». Единственное условие крымских властей - передать «Ласточкино гнездо» в управление Совмина.

«Я не вижу причин, почему мы не можем этого сделать. Этот уникальный памятник останется на ЮБК, а средства на его содержание будет выделять бюджет Крыма», - заявил мэр Ялты.

Напомним, вице-премьер Совмина - министр экономического развития и торговли Екатерина ЮРЧЕНКО на прошлой неделе поручила Министерству культуры автономии совместно с Республиканским комитетом по охране культурного наследия до 20 марта разработать концепцию развития замка «Ласточкино гнездо» - одного из символов региона.

«После того, как концепция будет утверждена, мы выступим с предложением к Верховному совету Крыма о передаче объекта в управление Совета министров автономии, поскольку местные органы самоуправления неэффективно и нецелесообразно используют этот памятник культуры» - сказала тогда ЮРЧЕНКО.

«Ласточкино гнездо» получило свой нынешний вид благодаря барону Штейнгелю, который, разрабатывая месторождения бакинской нефти и, очевидно, скучая по родной Германии, пожелал оставить в Крыму, где любил отдыхать, память о рыцарских замках средневековья. В 1912 году на Аврориной скале для него построили замок в готическом стиле.