Девочки продались педофилу за $2,5

Сотрудники угрозыска задержали 47-летнего жителя Симферополя, подозреваемого в развращении двух девочек, 13 и 14 лет, милиция возбудила уголовное дело, мужчина во время допроса признал свою вину и раскаялся в содеянном, сообщила в среду пресс-служба крымского управления МВД.

Мужчина познакомился с несовершеннолетними в конце 2010 года, когда они подошли к нему спросить, который час. Симферополец представился вымышленным именем и предложил за 20 гривен "осуществить развратные действия". Девочки сообщили ему номера своих мобильных телефонов.

Через некоторое время мужчина позвонил девочкам и предложил встретиться в Симферополе. "Несовершеннолетние совершили манипуляции с его половым органом. При этом одна девочка по требованию мужчины снимала происходящее на видеокамеру его мобильного телефона", - говорится в милицейском пресс-релизе.

Так они встречались несколько раз.

Развратник был задержан 20 февраля на территории заброшенной птицефабрики в поселке Мирное близ Симферополя, в его машине находились девочки.

Правоохранители нашли в домовладении мужчины 216 дисков с порнографическими съемками, которые, говорит мужчина, он снимал сам на свой мобильный телефон.

Подозреваемый находится в симферопольском изоляторе временного содержания.

Мужчина является отцом двух детей.

За совершение развратных действий в отношении не достигших шестнадцатилетнего возраста девочек ему грозит до пяти лет ограничения свободы или до трех лет лишения свободы.