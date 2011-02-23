Угрозыск подбрасывает ширку

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело против четырех работников управления уголовного розыска крымской милиции, которые в 2010 году незаконно привлекли к уголовной ответственности граждан, предварительно подбросив им наркотики, а затем требуя взятки для избежания наказания, сообщила в среду пресс-служба генеральной прокуратуры Украины.

Крымские сотрудники службы безопасности и министерства внутренних дел во вторник задержали 6 участников организованной преступной группы, 5 из них является сотрудниками милиции, сообщала ранее пресс-служба управления МВД в Крыму.

"В ходе проведенных обысков в помещениях двух милиционеров изъято наркотическое вещество", - говорится в пресс-релизе генпрокуратуры.

Дело возбуждено по статье "злоупотребление властью или служебным положением". Санкция части 3 статьи 364 Уголовного кодекса - от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.