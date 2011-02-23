Оценки по физре хотят отменить

Министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК заявляет о возможности отмены оценивания по предмету “физическая культура” в школе, передает УНИАН.

"Система оценивания физкультуры будет отменена. Это делается для того, чтобы учесть активность дыхания (ученика). Почему раньше были трагедии? Потому что кто-то пытается с секундомером сравнивать, за сколько секунд ребенок пробежит 30 метров, 60 метров", - сказал ТАБАЧНИК журналистам в среду.

По его мнению, это не является заданием школьного предмета “физкультура”.

ТАБАЧНИК сообщил, что в Кабинете министров разработан государственный стандарт начальной школы, где отводится больше часов для физкультуры, и оценивание проводится, в частности с учетом присутствия ребенка на воздухе, в движении, в ходьбе.

"Я вообще против того, чтобы физкультуру рассматривать как чисто учебную нагрузку. Это, скорее, отдых", - отметил министр.

По словам ТАБАЧНИКА, новый стандарт предусматривает, что детям, которые занимаются в спортивных школах или секциях в свободное от учебы время, будет засчитываться это как занятие по физкультуре.