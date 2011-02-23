Для крымского постпреда Януковича 23 февраля - народный праздник

Церемонией возложения цветов и венков к Вечному огню на Могиле Неизвестного солдата открылись в Симферополе праздничные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества.

«Этот праздник - по-настоящему народный, в этот день мы поздравляем ветеранов, тех, кто с оружием в руках защищал нашу Родину, всех, кто прошел суровую школу армейской службы, будущих защитников Отечества, словом, настоящих мужчин», - сказал постоянный представитель президента Украины в Крыму Владимир ЯЦУБА, сообщила его пресс-служба.

Венки и цветы к Вечному огню принесли представители правительства и парламента Крыма, мэрии Симферополя, ветераны, военнослужащие, общественность.

По окончании церемонии состоялось торжественное прохождение сводных расчетов Симферопольского гарнизона.

Локальные праздничные акции проводят 23 февраля в Симферополе активисты ряда политических сил.