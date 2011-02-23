"Крымтроллейбус" поясняет свои огрехи текучкой кадров
Госгорпромнадзор нашел 100 нарушений
Госгорпромнадзор обнаружил 109 нарушений нормативно-правовых актов по охране труда во время внеплановых проверок республиканского предприятия «Крымтроллейбус», сообщил пресс-центр территориального управления ведомства, не уточнив сроки проведения «ревизий».
«Технический директор и руководитель службы охраны труда «Крымтроллейбуса» объяснили большое число нарушений недостаточной квалификацией работников, связанной с текучестью кадров на предприятии, пережившем за последнее время несколько реорганизаций и смен руководства. Вопрос пообещали решить в ближайшее время, устранив все выявленные нарушения», - говорится в пресс-релизе.
Госгорпромнадзор приостановил выполнение 15 видов работ, эксплуатации машин и механизмов и наложил 10 административных взысканий.
Руководству «Крымтроллейбуса» рекомендовано ввести особый режим работы для руководителей служб охраны труда.
«Крымтроллейбус» перевозит пассажиров по Симферополю и по трассе «Симферополь-Алушта-Ялта».
Троллейбусному предприятию Крыма более 50 лет.