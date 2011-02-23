"Крымтроллейбус" поясняет свои огрехи текучкой кадров

Госгорпромнадзор обнаружил 109 нарушений нормативно-правовых актов по охране труда во время внеплановых проверок республиканского предприятия «Крымтроллейбус», сообщил пресс-центр территориального управления ведомства, не уточнив сроки проведения «ревизий».

«Технический директор и руководитель службы охраны труда «Крымтроллейбуса» объяснили большое число нарушений недостаточной квалификацией работников, связанной с текучестью кадров на предприятии, пережившем за последнее время несколько реорганизаций и смен руководства. Вопрос пообещали решить в ближайшее время, устранив все выявленные нарушения», - говорится в пресс-релизе.

Госгорпромнадзор приостановил выполнение 15 видов работ, эксплуатации машин и механизмов и наложил 10 административных взысканий.

Руководству «Крымтроллейбуса» рекомендовано ввести особый режим работы для руководителей служб охраны труда.

«Крымтроллейбус» перевозит пассажиров по Симферополю и по трассе «Симферополь-Алушта-Ялта».

Троллейбусному предприятию Крыма более 50 лет.