Ментовскую банду повязали в Крыму

Крымские сотрудники Службы безопасности Украины и Мнистерства внутренних дел задержали во вторник шестерых участников организованной преступной группы, пятеро из которых являются милиционерами, сообщила пресс-служба главка МВД в Крыму.

"В 2010 году участники ОПГ с целью личного обогащения совершили ряд противоправных действий на территории Крыма ", - говорится в пресс-релизе.

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по статье "злоупотребление властью или служебным положением". Санкция части 3 статьи 364 Уголовного кодекса - от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители пока отказываются сообщать детали дела.

Ведется следствие.