Полсотни крокодилов поселятся к лету близ Севастополя

Идею поселить в Крыму крокодилов появилась у руководителя детского оздоровительного комплекса "Лукоморье" Николая Помогалова.

"Лукоморье", по большому счету - большой парк аттракционов, где традиционно устраиваются фестивали, праздники и акции, привлекающие внимание даже представителей украинской книги рекордов Гиннеса. Так, там уже устанавливали самой большое в Украине пасхальное яйцо и делали самый большой бутерброд с красной икрой. Кроме того, на территории развлекательного комплекса работает Музей советского детства и Музеймармелада. Теперь в "Лукоморье" будет и крокодиловая ферма.

Как рассказал Николай Помогалов, уже к началу июля на территории парка будет построена вся инфраструктура для содержания полусотни крокодилов.

"Вообще, сначала хотели делать полноценный зоопарк. Но для такого проекта нам явно не хватило бы места. Поэтому решили остановиться на крокодиловой ферме. Тем более что у моих российских друзей уже есть опыт их создания", - говорит Помогалов.

По словам директора "Лукоморья", консультативную помощь ему оказывает и специалисты ялтинского зоопарка "Сказка" (крупнейшего в СНГ частного зоопарка), а также ветеринары из станицы Голубицкая Краснодарского края, где крокодиловая ферма уже не первый год работает.

"Я сам ветеринар, все эти люди - и в Ялте, и в Голубицкой - мои хорошие знакомые и друзья, они энтузиасты и специалисты, которые работают с животными профессионально и любят это дело. Проект просчитан, продуман, так что, думаю, все получится", - говорит Помогалов.

Летом крокодилы - полсотни животных шести разных видов - от аллигаторов до нильских крокодилов будут жить в Севастополе, а после наступления холодов переедут "на зимние квартиры" под Бахчисарай - там у Помогалова уже работает ослиная ферма, где оборудуется теплый бассейн для хладнокровных хищников.

По словам Помогалова, крокодилья ферма в "Лукоморье" - это аттракцион для детей и взрослых, и ни о каком коммерческом разведении речи не идет.

"Стейков из крокодила и туфлей из крокодильей кожи не будет. Такое дело хорошо начинать в теплых краях, как, в общем, и страусов разводить. На самом деле это не для наших Палестин. Хотя, конечно, размножаться крокодилы будут, не в этом году, но в следующем уже можно ждать пополнения. Но потомство, скорее всего, будем продавать другим зоопарком или обменивать на экзотических животных. Зверинец, в котором есть даже медведица, у нас работает. Так что беспризорными или лишними новые крокодилы у нас не будут", - пояснил директор "Лукоморья".

По его словам, ферму сначала хотели оформлять с учетом экзотичности обитателей - "как-нибудь в египетском стиле", но потом отказались от этой идеи и решили вспомнить всех крокодилов из советской мультипликации, начиная с Крокодила Гены. Он и Чебурашка будут первыми встречать посетителей.

Экскурсия по крокодилье ферме не ударит по карману посетителей. Цена пока не просчитана, но по оценке самого Помогалов, это будет примерно 15-20 гривен (2 - 2,5 доллара). Ориентировочно, открытие фермы планируется на 1 июля.

"Российская газета"