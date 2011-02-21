Беларусь к лету запустит пассажирский поезд в Симферополь

Белорусская железная дорога намерена с конца мая запустить новый поезд по маршруту "Гродно – Киев – Симферополь", сообщает пресс-центр БЖД.

Планируется, что в летний период он будет курсировать до Симферополя, а в зимний – до Киева.

Пассажирское железнодорожное сообщение в настоящее время связывает республику Беларусь с Амстердамом, Берлином, Кельном, Варшавой, Прагой, Базелем, Варной, Бухарестом, Софией, Веной, а также столицами и административными центрами России, Украины, Литвы, Казахстана.