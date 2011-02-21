Мэра крымского поселка "взяли" на взятке

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в отношении мэра поселка Орджоникидзе (Феодосия), его заместителя и помощника, задержанных по подозрению в получении взятки, сообщила ее пресс-служба.

"(Они) требовали у гражданина за продолжение договора аренды нежилых помещений 100 тысяч гривен, из которых получили 50 тысяч", - говорится в пресс-релизе.

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью задержали мэра, его зама и помощника 20 февраля при получении части взятки - 35 тысяч гривен.

Дело заведено по статье "получение взятки" (ч.2 ст. 368 Уголовного кодекса). Если вина чиновников будет доказана, им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности до 3 лет.

Ведется следствие.