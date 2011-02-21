Группа торговцев оружием разоблачена в Севастополе
19:10, 21 февраля 2011Крым
0
Изъяты гранатомет, автомат, пистолеты
Сотрудники милиции разоблачили в Севастополе преступную группу, которая торговала оружием и боеприпасами, сообщила пресс-служба прокуратуры города.
По ее информации, у задержанных изъяты гранатомет, автоматы «Калашников», пистолеты и патроны.
Прокуратура Севастополя осуществляет надзор за расследованием уголовного дела, возбужденного по факту задержания группы лиц, сбывавших огнестрельное оружие и боеприпасы.
Проводится досудебное следствие.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter