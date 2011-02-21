Музей Тавриды показывает утварь приазовских греков

Выставка предметов культуры и обихода приазовских греков открылась в понедельник в Центральном музее Тавриды.

Большинство экспонатов предоставил краеведческий музей Мариуполя. «В его коллекции широко представлена церковная утварь, ювелирные украшения, одежда и предметы быта, привезенные около 230 лет назад из Крыма основавшими город греческими переселенцами», - говорится в пресс-релизе Совета министров Крыма.

В конце XVIII века в период между двумя русско-турецкими войнами по указу российской императрицы Екатерины II около 32 тысяч крымских христиан-греков и армян были переселены с территории Крымского ханства в Приазовье. В 1780 году греки основали город Мариуполь и несколько сел, которым дали крымские названия. До середины XX века мариупольские греки сохраняли многие особенности быта, унаследованные от крымского периода своей истории.

Выставку посетили председатель Совмина Крыма Василий ДЖАРТЫ, предки которого были переселены в Приазовье по указу Екатерины II, постоянный представитель президента Украины в Крыма Владимир ЯЦУБА, вице-спикер крымского парламента Григорий ИОФФЕ, мэр Симферополя Виктор АГЕЕВ и другие чиновники, сообщила пресс-служба постпреда главы государства.

Они согласились, что выставка - это символическое «возвращение» экспонатов на крымскую землю.

«Я воспитывался в греческой семье, все мои предки - выходцы из Крыма, поэтому было особенно приятно соприкоснуться с их историей. Многие вещи - вышивку, кухонную утварь - я увидел здесь не впервые: до этого встречал такие же в домах у своих бабушек», - сказал ДЖАРТЫ.

Он заявил, что Совмин будет финансировать развитие главного музея Крыма.

«На первый взгляд, состояние музея удовлетворительное, но сюда, конечно, нужно вкладывать средства, чтобы все страницы истории многонационального крымского народа были представлены на достойном уровне», - сказал премьер автономии.