Троллейбусы с асинхронными двигателями пустили в горы Крыма

16 новых троллейбусов «Богдан Т70115» вышли в понедельник на горную трассу Крыма, еще 14 поступят в регион в ближайшее время, сообщила пресс-служба крымского правительства.

«Все основные двигатели (машин) - асинхронные, применена система рекуперации энергии, что позволяет достигать 30% экономии электроэнергии», - говорится в пресс-релизе Совета министров Крыма.

Салоны троллейбусов, где насчитывается 42 сидячих места, оборудованы кондиционерами и полумягкими сидениями.

В троллейбусах установлена информационная система GPS, которая отображает на двух мониторах информацию для пассажиров, в частности, о маршруте движения и остановках.

Также сообщается, что на 45,6 млн. грн., выделенные Совмином, проведен капитальный ремонт четырех подстанций и 16,4 километров контактной сети горного участка троллейбусной трассы Симферополь-Алушта, заменены 145 опор.

Напомним, Крым купил у «Автосборочного завода №1» компании «Богдан Моторс» за деньги из стабилизационного фонда госбюджета Украины 61 троллейбус для города и трассы в 2010 году. По Симферополю уже курсирует 31 новый городской троллейбус.

Республиканское предприятие «Крымтроллейбус», которое перевозит пассажиров по Симферополю и по трассе «Симферополь-Алушта-Ялта», рассчитывает, что власти региона купят для него в 2011 году 70 троллейбусов, из них - 40 для города и 30 для трассы.

Троллейбусному предприятию Крыма более 50 лет.