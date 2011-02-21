Эпидемия гриппа Украине не грозит

Эпидемии гриппа в Украине в этом году не будет, заявил министр здравоохранения Илья ЕМЕЦ в понедельник на пресс-конференции в Днепропетровске.

„Думаю, в этом году эпидемии гриппа в Украине не будет. Эпидемии гриппа имеют цикличность. В прошлом году была серьезная эпидемия гриппа. В этом году ее нет. Есть единичные случаи смерти по стране от гриппа", - сказал министр.

"Я лично хочу сказать о другой стороне эпидемии - фармацевтической истерии, например, с препаратом “Тамифлю”. Надо вспомнить профилактику и то, как наши родители справлялись с эпидемиями прекрасными народными средствами. Тогда не было широкого применения химических препаратов, имеющих свои негативные последствия", - добавил глава Минздрава.