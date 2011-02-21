Севастополь привлечет казаков к охране общественного порядка

В Севастополе к охране общественного порядка будут привлекаться общественные формирования и организации казаков, сообщила пресс-служба городской государственной администрации.

Такое решение было принято на совещании по вопросу охраны общественного порядка при участии представителей администрации, руководства городского управления МВД, общественных организаций, казаческих организаций Севастополя.

Заместитель начальника УМВД Александр НОВИКОВ отметил, что Севастополь может использовать положительный опыт работы в этом направлении киевской милиции. По его мнению, совместное патрулирование вносит вклад в улучшение оперативной обстановки, профилактику преступлений в общественных местах.

Он добавил, что по состоянию на 1 февраля в Севастополе зарегистрировано 24 общественных формирований по охране общественного порядка. В 2010 году при участии членов общественных формирований в городе раскрыто 171 преступление.

По итогам совещания структурным подразделениям МВД в Севастополе и администрации предписано разработать графики привлечения к совместному патрулированию сотрудников милиции и членов общественных формирований; закрепить общественные формирования и казаческие организации за общественными пунктами охраны правопорядка в районах города и т.д.