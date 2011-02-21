Готовы ли украинцы взять домой бездомных животных (опрос)

65,8% жителей больших городов Украины не готовы подобрать на улице или взять на содержание бездомное животное, свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного Институтом Горшенина в феврале.

Могли бы взять к себе бездомное животное 31% респондентов. Затруднились ответить на вопрос 3,2%.

Почти половина опрошенных (49,0%) полагают, что могли бы оказывать поддержку организациям, которые занимаются проблемами бездомных животных. Отрицательно ответили на этот вопрос 42,7%. Затруднились ответить - 8,3%.

Также опрос показал, что большинство жителей городов-миллионников (78,5%) полагают, что в этих городах существует проблема с бездомными животными. Не видят такой проблемы 11,8%. Затруднились с ответом 9,7%.

Большая часть опрошенных (66,7%) считает, что бездомные животные представляют опасность для горожан. Противоположное мнение высказали 25,5% опрошенных. Затруднились ответить на вопрос 7,8% респондентов.

Большинство граждан (62%) считает, что человек, выгнавший домашнее животное на улицу, должен нести за это административную ответственность. Полагают, что ответственность за такое действие должна быть уголовной 12,6%, а 13,2% считают, что нужна другая форма ответственности. Не считают, что такой человек должен нести какую-либо ответственность 6,4% опрошенных. 5,8% затруднились ответить на вопрос.

Институт Горшенина провел телефонный опрос «Проблема с бездомными животными в больших городах» 19-20 февраля, опросив 1200 респондентов в городах-миллионниках: Киеве, Харькове, Днепропетровске, Донецке, Одессе и Львове. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.