В Крыму гаишников уже бьют ногами

Правоохранители задержали в понедельник утром в Симферополе двоих подозреваемых в нападении на двух сотрудников ГАИ в поселке Гвардейское Симферопольского района в ночь на 20 февраля, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Лейтенант и сержант милиции были избиты во время проверки информации о гонках в поселке. Гаишники попросили водителя автомобиля ВАЗ-2106 предъявить документы, но тот, отказавшись выйти из машины, вел себя агрессивно и провоцировал конфликт. К машине подошли трое мужчин. Они повалили старшего наряда на землю и начали бить. Водитель ВАЗа набросился на другого инспектора. Когда один из милиционеров попытался вызвать подкрепление, нападавшие забрали рацию и разбили ее. Они также прыгали на капоте автомобиля ГАИ. После 4 мужчин скрылись. Милиционеры госпитализированы с травмами головы.

Задержаны жители Симферопольского района - 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106, ранее не судимый, и 24-летний мужчина, ранее судимый по статье "хулиганские действия, неподчинение законным требованиям сотрудника милиции".

"Заместитель начальника Гвардейского поселкового отдела милиции Эльвис ИСЛЯМОВ доставил обоих в прокуратуру Симферопольского района", - говорится в пресс-релизе.

Прокуратура 20 февраля возбудила уголовное дело по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".