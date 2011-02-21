В Крыму избили гаишников и попрыгали на их машине

Правоохранители задержали в Симферополе в понедельник утром двоих подозреваемых в нападении на двух сотрудников ГАИ в симферопольском поселке Гвардейское, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Лейтенант и сержант милиции были избиты в ночь на 20 февраля во время проверки информации о гонках в поселке. Гаишники попросили водителя автомобиля ВАЗ-2106 предъявить документы, но тот, отказавшись выйти из машины, вел себя агрессивно и провоцировал конфликт. К машине подошли трое мужчин. Они повалили старшего наряда на землю и начали бить. Водитель ВАЗа набросился на другого инспектора. Когда один из милиционеров попытался вызвать подкрепление, нападавшие забрали рацию и разбили ее. Они также прыгали на капоте автомобиля ГАИ. После мужчины скрылись. Милиционеры госпитализированы с травмами головы.

Задержаны жители Симферопольского района - 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106, ранее не судимый, и 24-летний мужчина, ранее судимый по статье "хулиганские действия, неподчинение законным требованиям сотрудника милиции".

Заместитель начальника Гвардейского поселкового отдела милиции Эльвис ИСЛЯМОВ доставил их в прокуратуру Симферопольского района, которая 20 февраля возбудила уголовное дело по факту избиения сотрудников ГАИ.