Севастополь рассчитывает построить теплонасосную станцию

Власти Севастополя рассчитывают, что в ближайшее время в бухте Камышовая будет построен энергокомплекс на базе теплонасоса и конгенерационной установки, что позволит полностью решить проблему горячего водоснабжения более 100 тысяч севастопольцев.

"Это будет комплекс, который сможет обеспечивать горячей водой и отапливать дома более 108 тысяч жителей района, которые раньше получали тепло от котельной Камышовой бухты", - сказал журналистам председатель Севастопольской городской государственной администрации Валерий САРАТОВ.

По его словам, сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта создания крупнейшего в Европе энергетического комплекса на базе теплонаносных установок и когенерационных установок с использованием тепловых мощностей существующей котельной в Камышовой бухте, а также схема финансирования проекта, за счёт "зелёных" инвестиций, то есть средств, которые перечислила Япония Украине.

"Учитывая то, что Япония взаимодействует с Украиной в Киотском протоколе, и покупает квоты на выброс углекислых газов, у Севастополя есть реальный шанс реализовать этот проект", - сказал САРАТОВ.

По его информации, следующим этапом будет разработка проектной документации, закупка оборудования, монтаж, пуск, наладка. Причём, добавил он, это всё должно быть осуществлено до 1 января 2013 года, поскольку истекают сроки действия Киотского протокола.

"Первого мая мы должны иметь готовое технико-экономическое обоснование с государственной экспертизой, таким образом, чтобы на его основании открыть бюджетное финансирование дальнейших работ", - сказал САРАТОВ.

Он также сообщил, что разработкой проекта могут заниматься как отечественные, так и зарубежные специалисты: "На сегодняшний день есть предварительная договорённость о том, что часть проектной документации может сделать одна из японских компаний".

По его cловам, строительство такой теплонасосной станции позволит "не только кардинально улучшить теплообеспечение более 100 тысяч севастопольцев Гагаринского района, но и сэкономить порядка 15 процентов газа, подаваемого в город".

САРАТОВ добавил, что в случае положительного решения вопроса о финансировании, такая теплонасосная станция после создания проекта может быть построена уже через полгода и окупится в течение трёх лет.