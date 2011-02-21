Севастополь обещает украинским военным 200 квартир в 2011

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Валерий САРАТОВ заявляет, что в 2011 году на строительство в Севастополе жилья для украинских военнослужащих будут выделены около 100 млн. грн., на которые можно построить 200 квартир.

«Скандалю в Киеве, говорю: что ж такое творится, что так мало строится жилья для военнослужащих в Севастополе?… Ну есть у меня, такие устные подтверждения, и надеюсь, все это будет подписано в постановлениях Кабинета министров Украины, что мы в этом году для украинских военнослужащих, украинских ВМС получим не меньше 100 миллионов гривен, то есть это 200 квартир», - сказал он в эфире севастопольского телеканала «Бриз».

«На очереди сегодня стоит порядка 2 тысяч 700 семей. И сегодня вот эти проблемы, которые называются «семьи военнослужащих украинского флота» - одна из первоочередных проблем, которые у меня существуют. И мы достаточно серьезно ею занимаемся», - заявил САРАТОВ.

Он утверждает, что обсуждал проблему в Министерстве обороны Украины.

«Мы будем стараться увеличить по максимуму строительство квартир для военнослужащих в Севастополе», - добавил САРАТОВ.

По его словам, командующий ВМС поддерживает позицию горадминистрации в этом вопросе.

Губернатор также заявил: «Мы землю для военнослужащих найдем, не сомневайтесь».