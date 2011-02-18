Ялта оценивает в $100 тысяч ущерб от урагана

Ялте потребуется, по предварительным подсчетам, более 800 тысяч гривен на ликвидацию последствий урагана, обрушившегося на город в ночь на 13 февраля, сообщила пресс-служба мэрии.

Ветер, порывы которого достигали 30 метров в секунду, повредил 44 кровли домов, 4 - полностью разрушил. "Ситуация признана ситуацией чрезвычайного характера местного масштаба, поэтому на ликвидацию последствий урагана будут использоваться средства местного бюджета", - говорится в пресс-релизе.

Мэр Ялты Алексей БОЯРЧУК надеется, что город за две недели справится с последствиями урагана.

"Кровельные работы начнутся сразу, как только позволит погода", - сказал он.