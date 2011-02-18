Работники стройуправления ЧФ России просят вернуть зарплату

Работники Строительного управления Черноморского флота Министерства обороны Российской Федерации пикетировали в пятницу государственную администрацию Севастополя, требуя от губернатора Валерия САРАТОВА помочь в решении проблемы погашения задолженности по зарплате за последние два года.

В пикете приняли участие более 50 человек. Они держали в руках плакат с надписью: "Валерий Владимирович, помогите вернуть зарплату".

Пикетчик Владимир ЛИСИН заявил, что, помимо многочисленных обращений работников Стройуправления в российские инстанции, будет составлено письмо к САРАТОВУ, в Генеральную прокуратуру Украины и по месту регистрации предприятия - в Ленинский район Севастополя. "Также индивидуально люди будут собирать документы для передачи дела в суд", - скзал он.

Заместитель главы госадминистрации Игорь ЛОКТИОНОВ пообещал участникам пикета в течение двух недель подготовить документы и отправить их в различные инстанции для решения проблемы.

Прокуратура Севастополя возбудила в ноябре 2010 года уголовное дело по факту уклонения должностными лицами Стройуправления ЧФ РФ от уплаты обязательных страховых взносов в Пенсионный фонд Украины.

Ранее в соответствии с решением Хозяйственного суда Севастополя была начата процедура банкротства Стройуправления.