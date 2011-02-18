Милиция поймала телефонного минера супермаркета в Севастополе

Сотрудники милиции задержали 30-летнего жителя Севастополя, ранее судимого за распространение наркотиков, по подозрению в совершении заведомо ложного звонка о заминировании супермакета "Сільпо" 16 февраля, сообщила пресс-служба севастопольского управления МВД.

"Он рассказал, что в состоянии алкогольного опьянения нашел сим-карту мобильного телефона, решил позвонить в милицию и сообщить о заложенной бомбе в супермаркете", - говорится в пресс-релизе.

Из-за звонка супермаркет приостановил работу более чем на час. Сотрудники МЧС и МВД эвакуировали продавцов и покупателей и осмотрели помещения магазина, но взрывоопасные предметы не обнаружили.

Милиция возбудила по факту происшествия уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва".

Ведется следствие.